الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم في بورصة الدواجن

 أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة تباينًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ انخفضت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر انخفاضًا تراوح بين جنيه و3 جنيهات، مقابل استقرار أسعار كرتونة البيض البلدي. 

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

 

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 141 جنيها و145 جنيها، بانخفاض تراوح بين جنيه و3 جنيهات عن سعرها السابق.

 

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 143 إلى 147 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.   

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 145 إلى 147 جنيها، بانخفاض تراوح بين جنيهين و3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 147 إلى 150 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 148 جنيها إلى 150 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 150 جنيها إلى 152 جنيها. 

الجريدة الرسمية