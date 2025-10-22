الأربعاء 22 أكتوبر 2025
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي والشرطة تعتقل المنفذ

برلمان صربيا
برلمان صربيا

وقع اليوم الأربعاء إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي في العاصمة بلجراد.

واعتقلت السلطات الصربية منفذ الهجوم، وسط اندلاع النيران في خيام كانت منصوبة أمام مبنى البرلمان.

من جهته قال الرئيس الصربي الكسندر فوتشيش: إن إطلاق النار أمام البرلمان "عمل إرهابي"، حسب وصفه.

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق، أطلق متظاهرون في صربيا ألعابا نارية على إدارة المدينة ومقر الحزب التقدمي الصربي الحاكم في فالييفو، حيث اندلع حريق، وقد انتشر مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الاحتجاجات في فالييفو، الواقعة على بعد 100 كيلومتر غرب بلجراد، إثر انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قسوة تعامل الشرطة مع المتظاهرين في المدينة.

