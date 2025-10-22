إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي والشرطة تعتقل المنفذ

وقع اليوم الأربعاء إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي في العاصمة بلجراد.

واعتقلت السلطات الصربية منفذ الهجوم، وسط اندلاع النيران في خيام كانت منصوبة أمام مبنى البرلمان.

من جهته قال الرئيس الصربي الكسندر فوتشيش: إن إطلاق النار أمام البرلمان "عمل إرهابي"، حسب وصفه.

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق، أطلق متظاهرون في صربيا ألعابا نارية على إدارة المدينة ومقر الحزب التقدمي الصربي الحاكم في فالييفو، حيث اندلع حريق، وقد انتشر مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الاحتجاجات في فالييفو، الواقعة على بعد 100 كيلومتر غرب بلجراد، إثر انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قسوة تعامل الشرطة مع المتظاهرين في المدينة.

