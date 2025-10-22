المخرج العالمي مايكل إدواردز يوجه رسالة لصناع فيلم "نصيب" بمناسبة بدء تصويره

وجه المخرج والمنتج العالمي مايكل إدواردز، صاحب شركة (MPE Films) ومخرج أفلام (Black Panther WW2) و(Murder 10) وعدد من الأعمال الحاصلة على جوائز عالمية، رسالة لصُنّاع فيلم "نصيب"، وذلك بمناسبة بدء تصوير أولى مشاهد العمل في مدينة الغردقة.

فيلم نصيب

وقال مايكل إدواردز بالفيديو الذي وجهه لصناع العمل: "اليوم أود أن أقدم تهنئتي إلى شركة الباتروس فيلم، وكامل أبو علي وعصام العرجاني ومحسن البغدادي ومحمود الشيخ ووليد يزبك ومحمد سنجر والنجمة الجميلة ياسمين صبري ومعتصم النهار وخالد سرحان ورحمة أحمد، وأحمد خالد أمين وأحمد عبد الفتاح، وأتمنى للجميع كل التوفيق ومبروك للجميع".

فيلم"نصيب" بطولة النجوم ياسمين صبري ومعتصم النهار وخالد سرحان ورحمة أحمد، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

