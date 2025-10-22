مواجهة الريال والسيدة العجوز أبرزها، مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا، يشهد اليوم الأربعاء عددا من المواجهات القوية في ختام الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا، بالموسم الحالي 2025/ 2026.
وتقام اليوم المواجهات التالية:
جالاتا سراي × جليمت - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6
أتلتيك بلباو × كاراباج أجدام - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3
أتالانتا × سلافيا براج - 10 مساء | بي ان سبورت 7
تشيلسي × أياكس أمستردام - 10 مساء | بي ان سبورت 4
بايرن ميونيخ × كلوب بروج - 10 مساء | بي ان سبورت 5
موناكو × توتنهام - 10 مساء | بي ان سبورت 3
فرانكفورت × ليفربول - 10 مساء | بي ان سبورت 2
سبورتنج لشبونة × مارسيليا - 10 مساء | بي ان سبورت 6
ريال مدريد × يوفنتوس - 10 مساء | بي ان سبورت 1
