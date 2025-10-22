دوري أبطال أوروبا، يحتضن ملعب دوتش بانك بارك مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد ليفربول خدمات اللاعب الهولندي ريان جرافنبيرخ أمام فرانكفورت بسبب الإصابة، حسبما أعلن المدرب آرني سلوت أمس.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: سوبوسلاي، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر.



خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، فلوريان فيرتز، كودي جاكبو.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره بعدما تعرض للهزيمة في 4 مباريات متتالية، أمام كل من كريستال بالاس، جالطة سراي، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويمتلك ليفربول 3 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/2، وخسر في الثانية أمام جالطة سراي بهدف دون رد.

كما يمتلك آينتراخت فرانكفورت 3 نقاط كذلك، حيث فاز في الجولة الأولى على جالطة سراي بخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر بالنتيجة نفسها أمام أتلتيكو مدريد.

موعد مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت



تنطلق مباراة ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

