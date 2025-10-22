الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة الغربية

قوات الإحتلال الإسرائيلية
قوات الإحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطيني، فيتو

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأربعاء، ما لا يقل عن 24 فلسطينيا من مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 16 فلسطينيا بينهم طفل

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 16 فلسطينيا بينهم طفل من محافظة الخليل، جنوبى الضفة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين من مدينة نابلس، ومخيم بلاطة، بعد أن فتشت منزليهما، كما اعتقلت شابا من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بالإضافة لاعتقال مواطن من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، كما اعتقلت شابا من بلدة يعبد، جنوب جنين، بعد ساعات من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبعض بلداتها ومخيماتها

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبعض بلداتها ومخيماتها، وأغلقت طرقًا رئيسية وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع وقرية الجبعة في محافظة بيت لحم  وداهمت منزلين وفتشتهما.

الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية

