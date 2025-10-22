التحقيقات تكشف سبب حريق مخزن أحذية في الوايلي

كشفت نيابة الوايلي سبب حريق مخزن أحذية على سطح مصنع مكون من 5 طوابق.

وقالت النيابة إن سبب الحريق ماس كهربائي بسبب تهالك الأسلاك الموجودة في المكان وعدم صيانتها.

وكشفت المعاينة أن الحريق نشب بمخزن كراتين أحذية على مساحة 10 أمتار، وامتدت النيران إلى غرفة ملاصقة مساحتها 16 مترا، بداخلها مخزونات كراتين أحذية، أعلى سطح مصنع مكون من 5 طوابق.

وأوضحت أن الحريق أسفر عن تلفيات محدودة بالمخزن دون خسائر بشرية.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب أعلى سطح مصنع مكون من 5 طوابق بمنطقة الوايلي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح مصنع في منطقة الوايلي، على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء، وخزان إطفاء لمكان الواقعة للسيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

