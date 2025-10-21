الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

شهدت منطقة المطرية واقعة مؤسفة، بعدما أصيبت فتاة بحالة إعياء شديدة إثر تناولها قطعة من مخدر الحشيش عثرت عليها داخل شقة أسرتها، وتبين أنها تخص والدها، وتم ضبطه.

إصابة فتاة بحالة إعياء بالمطرية 

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة فتاة بحالة إعياء ونقلها إلى المستشفى. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص والتحريات تبين أن الطفلة عثرت داخل المنزل على قطعة من الحشيش، فظنت أنها "شيكولاتة" وتناولتها، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط والدها واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

