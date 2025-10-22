التمثيل التجاري ينظم اجتماعات ثنائية لمصدري الرمان إلى جنوب أفريقيا

نظم المكتب التجاري المصري في بريتوريا، برئاسة المستشار التجاري إيهاب صلاح الدين، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، اجتماعات ثنائية بين عدد من كبرى الشركات الجنوب أفريقية المستوردة للحاصلات الزراعية وعدد من الشركات المصرية المصدرة للرمان الطازج الأعضاء بالمجلس.

يأتي هذا في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في القارة الأفريقية.

كما يأتي ذلك استكمالًا لنجاح جهود المكتب التجاري في فتح سوق الرمان الطازج المصري في جنوب أفريقيا، تمهيدًا لتسيير أولى الشحنات المصرية من الرمان إلى السوق الجنوب أفريقي خلال الموسم التصديري الحالي، الذي بدأ بالفعل في مصر.

وشارك في الاجتماعات ممثلو ٧ شركات جنوب أفريقية من كبار المستوردين للحاصلات الزراعية، و٤ شركات مصرية من أبرز مصدّري الرمان، إلى جانب ممثلين عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس اتحاد مستوردي الحاصلات الزراعية في جنوب أفريقيا، حيث تم خلال اللقاءات استعراض القدرات التصديرية المصرية وفرص التعاون التجاري بين الجانبين.

ومن جانبه، صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بأن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تنويع وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية التي تمثل أحد المحاور الاستراتيجية للتوسع التجاري والاستثماري المصري.

وأشار الشريف إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى جنوب أفريقيا شهد ارتفاعًا بنسبة 7.8% خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث بلغ نحو 75.5 مليون دولار مقابل 70 مليون دولار في العام السابق. كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى جنوب أفريقيا حوالي 11 مليون دولار خلال عام 2024

وأكد أن هناك فرصًا واعدة لتعزيز هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع دخول منتجات جديدة مثل الرمان الطازج إلى السوق الجنوب أفريقي، بما يسهم في دعم مكانة المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الأفريقية.

