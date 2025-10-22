الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد السعدني: بكيت وأنا بقرأ سيناريو "ولنا في الخيال حب" ومؤلفة الفيلم: مكنتش أعرف إنها قصة حياته

ابطال فيلم ولنا في
ابطال فيلم ولنا في الخيال حب

كشف الفنان أحمد السعدني عن سبب بكائه في فيلمه “ولنا في الخيال حب” مع ميان السيد، مؤكدا أن السيناريو يشبه قصة حياته كثيرا.

وقال السعدني في تصريحات لبرنامج Et بالعربي: وأنا بقرأ السيناريو كنت بدمع فهو قريب مني أوي والمشروع الأقرب إلى قلبي يمكن في حياتي". 

بينما قالت مؤلفة الفيلم سارة رزيق  في نفس اللقاء:" في حاجة أنا مكنتش مدركاها وأنا بحكي لأحمد السيناريو إنه شبه قصة حياته فعلا وفي اللحظة دي أدركت أنه مفيش غيره هيكون حقيقي وهو بيعمل الدور".

 عرض فيلم ولنا في الخيال حب بمهرجان الجونة

وعرض أول أمس الإثنين فيلم "ولنا في الخيال حب" للمخرجة سارة رزيق، ضمن برنامج عروض الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، في عرضه العالمي الأول.

فيلم ولنا فى الخيال حب

ويشارك فيلم "ولنا في الخيال حب" من إخراج سارة رزيق  بالقسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.
والفيلم من بطولة الفنان أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، ومن إخراج سارة رزيق.

وتدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي انطوائي يتجنب الانخراط في أي علاقات اجتماعية إلا في حدود ضيقة، إلى أن يجد نفسه في علاقة مليئة بالتناقضات تضعه أمام مأزق وصراع بين عقله وقلبه: فهل ينقاد وراء مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقّد؟.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما. 
كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

الجريدة الرسمية