مخرجة "ولنا في الخيال حب": خروج الفيلم للنور تحدي كبير ونقدم للجمهور عملا مختلفا (فيديو)

تحدثت سارة رزيق مخرجة فيلم "ولنا في الخيال حب" عن كواليس تصوير الفيلم، متابعة: "الكواليس كانت ممتعة جدا وصعبة عشان كان أول فيلم ليا وممكن عشان كان المشروع أكبر شوية من أنه يكون لأول مرة إخراج".

المخرجة سارة رزيق

وأضافت "رزيق" في لقاء خاص مع "ڤيتو" عن تحديات خروج مشروع الفيلم للنور: "أكبر تحدي كان أن الفيلم نفسه يتعمل.. ومبسوطة جدا وممتنة أن لقيت ناس تدعمني في أول تجربة من كل فريق العمل اللي وثقوا في وفي العمل رغم أنه نوع سينمائي غير منتشر في السينما المصرية".

وتابعت: "مش خايفه إننا بنقدم عمل سينمائي مختلف لأن كل فريق الفيلم منح من قلبه للعمل.. وحاسة إننا مش عاملين حاجة تقيلة على الناس.. بحب أدخل سينما وأدخل أدفع تيكت.. أنا من جمهور السينما قبل ما أكون من صناعها".

وعن اسم الفيلم أوضحت سارة رزيق: "حبينا نقول: إن الخيال بيكون مثالي جدا لينا فاحيانا يعزلنا عن الواقع"، وعن عرض الفيلم للجمهور بدور العرض السينمائي قريبا أكدت أنها متحمسة ومتوترة في نفس الوقت.

عرض فيلم ولنا في الخيال حب بمهرجان الجونة

وعرض أمس الأثنين فيلم "ولنا في الخيال حب" للمخرجة سارة رزيق، ضمن برنامج عروض الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، في عرضه العالمي الأول.

فيلم ولنا فى الخيال حب

ويشارك فيلم "ولنا في الخيال حب" من إخراج سارة رزيق بالقسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

والفيلم من بطولة الفنان أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، ومن إخراج سارة رزيق.

وتدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي انطوائي يتجنب الانخراط في أي علاقات اجتماعية إلا في حدود ضيقة، إلى أن يجد نفسه في علاقة مليئة بالتناقضات تضعه أمام مأزق وصراع بين عقله وقلبه: فهل ينقاد وراء مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقّد؟.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

