عقارات

تنفيذ خط مياه إضافي لتلبية احتياجات القاهرة الجديدة

خط المياه
خط المياه

كشف المهندس أحمد محمد رشاد رئيس جهاز القاهرة الجديدة عن أعمال تنفيذ الخط الإضافي لمياه الشرب من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية القاهرة الجديدة

أكد على أعمال تنفيذ الخط الإضافي صلب قطر (2200مم) — ويصل إلى (2600مم) ببعض المواقع طبقًا لمسار الطريق والتقاطعات، وذلك من مأخذ المعادي حتى محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، ويهدف المشروع إلى زيادة كميات المياه المغذية للمدينة وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع في حال حدوث أي أعطال بالخط القائم.
وأوضح تُنفذ الأعمال بواسطة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين خدمات المياه بمدينة القاهرة الجديدة.

كما تفقد المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الإنشاءات والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الإنشاءات المهندس أحمد شوقى، ممثل قطاع التنمية بالهيئة عددا من أعمال المشروعات بمدينة الشروق.

قام الوفد بزيارة تفقدية لمشروعات الإسكان بالوجه الشرقية بالمدينة، حيث تم الاطلاع على معدلات التنفيذ بمشروع عمارات "سكن مصر"، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية في عدد من المناطق.

خلال الجولة، أكد نائب رئيس الهيئة على الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ واستمرار أعمال الصيانة لتحسين المظهر الحضاري للمدينة
كما أعرب المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة عن تقديره لجهود جهاز مدينة الشروق في متابعة تنفيذ المشروعات المختلفة، مؤكدًا أن مستوى الأداء الميداني يعكس حرص الجهاز على تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأشار إلى أن مدينة الشروق تسير بخطى ثابتة نحو استكمال منظومة التطوير والتوسع العمراني، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء مدن حديثة توفر جودة حياة أفضل للمواطنين.

وتواصل وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة بدر أرض معارض بمساحة 2043 مترا بسعر 13455 جنيها  بقيمة 27.4 مليون جنيه، وأرض معارض بمساحة 2105 أمتار بسعر 13455 جنيها بقيمة 28 مليون جنيه، وأرض تجاري اداري بمساحة 907 أمتار بسعر 12930 جنيها بقيمة 11.7 مليون جنيه

تطرح بمدينة 15 مايو أرض حضانة بمساحة 2269 مترا بسعر 7985 جنيها بقيمة 18 مليون جنيه وأرض نادي اجتماعي بمساحة 30512 مترا بسعر 3180 جنيها بقيمة 97 مليونا وأرض تجاري بمساحة 1616 متر بسعر 26920 جنيها بقيمة 43.5 مليون جنيه وأرض تجاري بمساحة 1642 مترا بسعر 26920 جنيها بقيمة 44 مليون جنيه.

 

التخصيص الفوري للأراضي


 سبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقًا لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين ودعمًا للاستثمار بالمدن الجديدة.

وقرَّر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، تعديل ضوابط وشروط الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي، والتي تعتمد على التخصيص الفوري بنظام البيع.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وتضمنت تعديلات مجلس إدارة الهيئة على الإعلان على الموقع الإلكتروني للهيئة عن كافة الأراضي المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها: "النشاط – الاشتراطات – السعر المبدئي"، يكون التقدم بطلبات الحجز للهيئة، ولا يسمح بإتاحة التقدم بطلبات الحجز خارج هذه المدة على أن يتضمن طلب الحجز الملاءة المالية المناسبة للمشروع، ويتسلم الحاجز عند تقدمه بطلبه صورة من الضوابط الموضحة أدناه، ويطلع على كافة القواعد والضوابط المتعلقة بطلب الحجز ويوقع بالاستلام والعلم النافي للجهالة.

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التنمية العمرانية المستدامة التنمية العمرانية الجهاز التنفيذى لمياه الشرب

الجريدة الرسمية