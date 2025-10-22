ريهام عبد الحكيم تتألق بأغنيات ميادة الحناوى ووردة الجزائرية بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

أحيت الفنانة ريهام عبد الحكيم الفاصل الثانى من الليلة السادسة لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته 33 على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، خلال الفترة من 16 وحتى 25 أكتوبر الجاري على مسارح دار الأوبرا المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور، حيث اختار المهرجان كوكب الشرق أم كلثوم شخصية الدورة الحالية.

وتألقت الفنانة ريهام عبد الحكيم خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية بغناء أغنيات ميادة الحناوي ووردة وأم كلثوم مجموعة متنوعة منها الحب اللي كان، شكله طيب، لولا الملامة، عيناك ليال صيفية، بعيد عنك، أحلى هدية، على صوتك، وحياتى عندك، ميدلي لأم كلثوم، وفيها حاجة حلوة.

الحلو يمازح جمهور مهرجان الموسيقى العربية

و مازح الفنان الكبير محمد الحلو جمهور مهرجان الموسيقى العربية بعد صعوده على مسرح النافورة خلال الفاصل الأول قائلا:" مش شايفكم محتاج البس النظارة "، ليتفاعل الحضور معه بالتصفيق وإظهار المحبة والاحترام له قائلين: "الحلو بيتشاف بالقلب".

وقدم الحلو خلال حفله بالمهرجان مجموعة متنوعة من أجمل ما غنى خلال مشواره الفنى ومنها الوسية، زيزينيا، ليالي الحلمية، عراف، جت من الغريب، أهيم شوقا، آه وآه، بالاضافة إلى لا مش أنا اللي أبكي، سوق بينا يا اسطا، اي والله، سواح.

الموجى وبليغ والأطرش فى الليلة 6 من مهرجان الموسيقى

واستمع جمهور مهرجان الموسيقى العربية لفاصل غنائي من الطرب الأصيل قدمه فناني دار الأوبرا المصرية، حيث وقدم الفنان وليد حيدر أغنيات "رمش عينه" من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، و"سحب رمشه" من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم عبد الحق، "ما انحرمش العمر منك" من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان فريد الأطرش.

كما غنت الفنانة حنان عصام أغنيات "جرحتني عيونه السودا" من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان بليغ حمدي، " كل اللي لاموني" من كلمات أحمد شتا وألحان صلاح الشرنوبي، "بحبك قولها للعالم" من كلمات وائل هلال وألحان أمير عبد المجيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.