ثقافة وفنون

أبطال وصناع فيلم السادة الأفاضل على الريد كاربت بـ "الجونة السينمائي" (صور)

أبطال فيلم السادة
أبطال فيلم السادة الأفاضل، فيتو

توافد صناع وأبطال فيلم "السادة الأفاضل" على السجادة الحمراء لفيلم السادة الأفاضل ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وشهدت الريد كاربت حضور أبطال العمل  ومن بينهم  المخرج كريم الشناوي والفنان محمد شاهين والفنان أشرف عبد الباقي والفنانة انتصار والفنان علي صبحي والفنانة هنادي مهنا.

فيلم السادة الأفاضل

يعد فيلم “السادة الأفاضل” من أبرز الإنتاجات السينمائية المصرية المنتظرة لعام 2025، وهو من إنتاج مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم الشناوي، بالتعاون بين شركات الإنتاج: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، وإمباير.

يشارك في بطولة "السادة الأفاضل" نخبة من نجوم السينما المصرية من بينهم محمد ممدوح، بيومى فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما. 

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

الجونة السينمائي أفلام عرض في مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة 2025 فيلم السادة الأفاضل

