بقرار أميري، تعيين الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفيرًا لقطر لدى مصر

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم، قرارا بتعيين الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى مصر.

قطر تعيين الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفيرا لها فى مصر

وجاء القرار ضمن قرارات أمير قطر بتعيين سفراء جدد لدى كل من سوريا، وتركمانستان، وبروناي دار السلام، وجمهورية فنزويلا البوليفارية، ومصر، وأفغانستان، ومملكة بلجيكا، وهنغاريا.

وعلى صعيد العلاقات المصرية القطرية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية؛ لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

مدبولي يستقبل الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تقديره للدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، والوفد المرافق لها، وطلب نقل تحياته للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقات المصرية القطرية في أفضل مراحلها الآن، مشيرًا إلى أن البلدين شهدا تعاونًا وثيقًا في ملف الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين بالقطاع، مُضيفًا: لولا الجهد الحثيث الذي بذلته مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لم نكن لنصل إلى نقطة إنهاء الصراع في غزة.

وأضاف، أن التعاون بين القاهرة والدوحة مستمر خلال مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وذلك على مختلف الأصعدة، لا سيما ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وهذا الملف هو شغلنا الشاغل خلال هذه المرحلة.

