رئيس الوطنية للصحافة يستقبل السفير القطري بالقاهرة

استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، طارق علي الأنصاري، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، حيث قدم السفير التهنئة بالتشكيل الجديد للهيئة.

لقاء السفير القطري برئيس الوطنية للصحافة

وتناول اللقاء الحديث عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وقطر، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء كل من علاء ثابت، وكيل الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام للهيئة. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحفية في البلدين، خاصة في مجالات تحسين بيئة العمل، وتبادل الخبرات، وتطوير المهارات الفنية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

توطيد العلاقات بين مصر وقطر

وأكد المهندس عبد الصادق خلال اللقاء أهمية توطيد العلاقات بين مصر وقطر، مشيدًا بالدعم المتبادل الذي يعكس الإرادة المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى العاملين في المؤسسات الصحفية في كلا البلدين. من جانبه، أعرب سعادة السفير القطري عن تقديره لدور الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، مؤكدًا رغبة بلاده في تعزيز التنسيق المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والقطري.

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