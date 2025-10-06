السفير القطري يتقدم بالتهنئة إلى مصر بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر

قال السفير القطري، طارق الأنصاري: أتقدّم بخالص التهاني والتبريكات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وجيشًا وشعبًا، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

السفير القطري يتقدم بالتهنئة إلى مصر بمناسبة الذكرى ال52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة

وأضاف السفير القطري: بهذه المناسبة العربية العزيزة على كافة أرجاء الوطن العربي، نجدد فخرنا بخصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تنامٍ في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي.

وتابع: أسأل المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على مصر العزيزة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

