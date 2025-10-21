تشكيل إنتر ميلان أمام سان جيلواز في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة رويال يونيون سان جيلواز، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، على ملعب لوتو بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب إنتر ميلان وسانت جيلواز في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان يحتل المركز الرابع في ترتيب دوري الأبطال، برصيد 6 نقاط، بينما رويال أونيون سان جيلواز يأتي في المركز الـ20 برصيد 3 نقاط.

تشكيل إنتر ميلان ضد سان جيلواز في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل إنتر ميلان ضد سان جيلواز في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

في خط الدفاع: يان أوريل بيسيك- ستيفان دي فريج- أليساندرو باستوني- دومفريس.

في خط الوسط: دافيد فراتيسي- تشالهان أوجلو- زيلينسكي- كارلوس أوجوستو.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- إسبوزيتو.

إنتر ميلان يفتقد جهود توران في دوري أبطال أوروبا

ويفتقد إنتر ميلان جهود مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام خلال مواجهتي الفريق القادمتين أمام يونيون سانت جيلواز البلجيكي مساء اليوم في دوري أبطال أوروبا، وأمام نابولي في قمة الدوري الإيطالي، بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

غياب تورام عن إنتر ميلان

ويواصل تورام برنامجه العلاجي تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي، على أمل عودته للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويُعد غياب تورام ضربة مؤثرة لكتيبة المدرب كييفو، إذ يُعتبر أحد أبرز عناصر الخط الهجومي هذا الموسم، وشكل شراكة قوية مع القائد لاوتارو مارتينيز في هجوم النيراتزوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.