اقتصاد

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع البلح البارحي 10 جنيهات وانخفاض العنب

سعر الفاكهة اليوم،
سعر الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم السبت، الموافق 18 أكتوبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى وذلك بعد يوم من تطبيق زيادة أسعار الوقود الجديدة.

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار البرتقال 

  1. تراوح سعر البرتقال البلدي من 10 إلى 14 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار البرتقال السكري من 10 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 12 إلى 16 جنيهًا.

سعر كيلو العنب اليوم

  • تراوحت أسعار العنب كرمسن من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوحت سعر عنب رومي أحمر من 17 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح أسعار العنب مستورد أصفر بين 120 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب أسود مستورد بين 120 إلى 150 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر التفاح اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر التفاح سوري/ لبناني من 50 إلى 80 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بلح بارحي من 35 إلى 65 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر تين برشومي من 17 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جوافة بين 7 و15 جنيهًا.
  • تراوح سعر رمان بين 15 و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 15 جنيها إلى 25 جنيها.
  • تراوح سعر الكاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 60 و100 جنيه.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 35 و45 جنيهًا.
  3. تراوح سعر مانجو كيت بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 43 و47 جنيهًا.

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.
<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الخوخ والبرقوق

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. بلغ سعر كمثرى مستوردة 150 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

الجريدة الرسمية