"غرفة الإسكندرية" تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري

الغرفة التجارية المصرية
الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، السفير أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، في لقاء موسع تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التمثيل التجاري والاستثماري بين مصر وكندا.

جاء اللقاء بحضور نائبي مجلس الإدارة أحمد حسن وأحمد صقر، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، المهندس أحمد الكاتب، والمهندس أشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، وإسماعيل أبو حمدة، وعمرو مصيلحي، ومحمد حفني، وكرم كردي، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

كما شهد اللقاء حضور عدد من ممثلي الشركات المصرية، والتقوا بالمكتب التجاري بالسفارة الكندية لبحث فرص التعاون المشترك، وبحث آليات تعزيز الاستثمارات الثنائية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال المصري والكندي، وفتح مجالات جديدة للشراكة في قطاعات الصناعات الغذائية، والطاقة المتجددة، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك.

كما تناول اللقاء أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تجمع مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الكبرى، لتكون منصة انطلاق للمنتجات الكندية نحو الأسواق الإفريقية والعربية.

وأكد سعادة السفير الكندي أولريك شانون حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر، مشيدًا بدور غرفة الإسكندرية في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار المشترك.

وفي ختام اللقاء، شدّد الجانبان على أهمية استمرار التواصل بين الغرفة التجارية بالإسكندرية والسفارة الكندية بالقاهرة لتبادل المعلومات الاقتصادية وتنظيم بعثات تجارية متبادلة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز العلاقات بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

