تناولها خلال الموجات الحارة، أطعمة تعزز هرمونات السعادة

أطعمة تعزز هرمونات السعادة، تلعب بعض العناصر الغذائية دورًا هامًا في تعزيز هرمونات السعادة في الدماغ، مما قد يُحسّن من الحالة المزاجية ويُقلّل من الشعور بالإجهاد والقلق، وهو ما يحتاجه الكثيرون في هذه الأيام مع موجات الحر الشديد، التي تفقد الكثيرون أعصابهم.



ما هي هرمونات السعادة؟



أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك مجموعة من الناقلات العصبية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم الحالة المزاجية والسلوك، وتشمل:

أطعمة تحتوي على هرمونات السعادة





السيروتونين: يُعرف باسم "هرمون السعادة" لقدرته على تعزيز الشعور بالبهجة والهدوء.

الدوبامين: يرتبط بالشعور بالمكافأة والدافع والتحفيز.

الأندورفين: يفرز كاستجابة للألم والتوتر، ويُعزز الشعور بالراحة والاسترخاء.



الأطعمة التي تُعزز هرمونات السعادة:



أضافت الدكتورة هدى، أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يمكنها أن تعزز عمل هرمونات السعادة في الدماغ، خاصة مع تناولها بانتظام، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

الشوكولاتة الداكنة: غنية بمضادات الأكسدة والثيوبرومين، وهي مادةٌ تُحفّز إفراز هرمونات السعادة.

الموز: مصدرٌ غنيٌ بالبوتاسيوم وفيتامين ب6، اللذان يُساعدان على إنتاج السيروتونين.

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تُعزز وظائف الدماغ وتُحسّن من الحالة المزاجية.

المكسرات والبذور: غنيةٌ بالبروتين والألياف وفيتامينات ب، التي تُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يُساهم في تحسين الحالة المزاجية.

الخضروات الورقية: مثل السبانخ واللفت، غنيةٌ بالفيتامينات والمعادن، مثل حمض الفوليك، الذي يُساعد على إنتاج السيروتونين والدوبامين.

التوت: غنيٌ بمضادات الأكسدة والفيتامينات، مثل فيتامين C، الذي يُعزز وظائف الجهاز المناعي ويُحسّن من الحالة المزاجية.

البيض: مصدرٌ غنيٌ بالبروتين وفيتامين د، الذي يُساعد على تنظيم مستويات السيروتونين.

الزبادي: غنيٌ بالبروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تُعزز صحة الجهاز الهضمي وتُحسّن من الحالة المزاجية.

الشاي الأخضر: غنيٌ بمضادات الأكسدة والثيانونين، وهي مادةٌ تُساعد على الاسترخاء وتُقلّل من الشعور بالتوتر.

الأطعمة المخمرة: مثل الزبادي والخل، غنية بالبروبيوتك، وهي بكتيريا نافعة تُعزز صحة الأمعاء، وتُقلل من أعراض القلق والاكتئاب.

الفواكه: غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، التي تُساهم في وظائف الدماغ وتُحسّن المزاج.

الكركم: غني بالكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات يُساعد على تحسين الحالة المزاجية ومكافحة الاكتئاب.



نصائح لتعزيز الشعور بالسعادة في العقل:



الشعور بالسعادة

أوضحت شيرين محمود خبيرة العلاقات الإنسانية، أن هناك بعض السلوكيات الحياتية، التي تعمل على دعم وتعزيز عمل هرمونات السعادة في الدماغ، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:



1. التركيز على نقاط القوة:

حدد سماتك الشخصية الإيجابية ومهاراتك.

خصص وقتًا للقيام بأنشطة تُبرز نقاط قوتك وتُشعرك بالإنجاز.

طوّر مهاراتك واكتسب خبرات جديدة.



2. ممارسة الامتنان:

خذ بعض الوقت كل يوم للتفكير في الأشياء التي تُقدّرها في حياتك.

عبّر عن امتنانك للأشخاص الذين يُسعدونك.

دوّن الأشياء التي تجعلك سعيدًا في دفتر ملاحظات.



3. تدوين الأفكار:

كتابة الأفكار والمشاعر السلبية تُساعد على تفريغها وفهمها بشكل أفضل.

ركز على كتابة الأفكار الإيجابية والأهداف التي تسعى لتحقيقها.

استخدم دفتر ملاحظاتك للتعبير عن إبداعك.



4. تطوير المهارات الإيجابية:

تعلّم مهارات التواصل الفعّال وحلّ النزاعات.

مارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا.

طوّر مهاراتك الاجتماعية وكن مُبادرًا بالتواصل مع الآخرين.



5. ممارسة اللطف:

ساعد الآخرين وقدم لهم الدعم.

عبّر عن مشاعرك الإيجابية تجاه من حولك.

مارس أعمال الخير والتطوّع.



6. العناية بالصحة الجسدية:

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات.

مارس الرياضة بانتظام.

احصل على قسط كافٍ من النوم.

تجنّب التدخين وشرب الكحوليات بكثرة.



7. قضاء الوقت في الطبيعة:

تمشى في الهواء الطلق أو استمتع بجمال الطبيعة.

مارس الأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات.

اِجلس في حديقة أو على شاطئ البحر واستمتع بالهدوء.



8. ممارسة الهوايات:

خصص وقتًا للأنشطة التي تُحبّها وتُشعرك بالسعادة.

تعلّم هوايات جديدة واكتشف مهاراتك.

انضم إلى مجموعات أو نوادي تُشاركك اهتماماتك.



9. قضاء الوقت مع الأحباء:

خصص وقتًا للتواصل مع العائلة والأصدقاء.

عبّر عن مشاعرك تجاه من تُحبّ.

شاركهم اللحظات الجميلة والأنشطة المُمتعة.



10. مساعدة الآخرين:

تطوّع في عمل خيري أو ساعد شخصًا مُحتاجًا.

التبرّع للجمعيات الخيرية أو دعم القضايا التي تُؤمن بها.

شارك في مبادرات إيجابية تُساهم في تحسين المجتمع.