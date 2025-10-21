محافظ الدقهلية يطلق المرحلة الرابعة من مبادرة ازرع لدعم وتشجيع زراعة القمح

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعا لإطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع" بمحافظة الدقهلية، والتي تأتي بالتعاون بين وزارة الزراعة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع" بمحافظة الدقهلية

وأوضح محافظ الدقهلية أن المرحلة الرابعة لمبادرة "ازرع" تستهدف دعم زراعة 19 ألف و500 فدان في 36 قرية، على مستوى المحافظة في 7 مراكز تضم، ميت غمر، أجا، السنبلاوين، تمي الامديد، شربين، طلخا، المنصورة، وأكد على ضرورة توزيع حصص التقاوي المدعومة على صغار المزارعين، وفقا لآليات العدالة والشفافية لتصل للمستحقين دون محاباة أو مجاملة.

تقديم الدعم لصغار المزارعين

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المبادرة تأتي استكمالًا للجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة من المبادرة هذا الموسم تستهدف تقديم الدعم لصغار المزارعين، من خلال دعم 50% من ثمن التقاوي المعتمدة عالية الجودة، كما تستهدف التوسع الرأسي في إنتاجية القمح وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

المبادرة لا تقتصر على الدعم المادي فقط، بل تمتد إلى التأهيل الفني

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على الدعم المادي فقط، بل تمتد إلى التأهيل الفني والإرشاد الميداني من خلال فرق متخصصة تقدم النصح للمزارعين في كافة مراحل الزراعة، بدءًا من تجهيز الأرض وحتى الحصاد، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية من محصول القمح.

وشدد "مرزوق" على ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا، مشيدًا بجهود مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي في دعم الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأشار إلى أن المبادرة في مرحلتها الحالية تأتي استكمالًا لما تحقق في الأعوام السابقة، حيث بدأت المبادرة العمل بالمحافظة منذ موسم 2022، مؤكدًا أن هذا التوسع يعكس نجاح التجربة وتفاعل المزارعين مع أهداف المبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن، والمهندس ابراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والأستاذ ريمون رفعت رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمدن الدلتا والقناة، والدكتور أنور عجيز المشرف العلمي للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمركز البحوث الزراعية، وعدد من ممثلي الجمعيات الزراعية والجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة بالمحافظة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن دعم وتشجيع زراعة محصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية للدولة.

