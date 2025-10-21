اللجنة الفنية باتحاد الكرة تناقش غدا خطة إعداد المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين

تعقد اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، اجتماعا هاما غدا الأربعاء بمقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة خطة إعداد المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين خلال المرحلة المقبلة.

كما تقوم اللجنة في اجتماعها غدا بتقييم أداء منتخب الشباب خلال مشاركته الأخيرة في مونديال تشيلي، على أن تقوم اللجنة بوضع التوصيات ورفعها لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة

أعضاء اللجنة الفنية باتحاد الكرة

يرأس إجتماع اللجنة الفنية باتحاد الكرة غدا، علي أبو جريشة نجم الكرة المصرية الأسبق، في ظل غياب رئيس اللجنة حسن شحاتة، الذي يمر بظروف صحية، ويحضر الاجتماع أعضاء اللجنة محسن صالح وحلمي طولان وأحمد حسن الصقر وعبد الظاهر السقا.

أبو ريدة يناقش مع التوأم الإستعداد لأمم إفريقيا

من جهة أخرى، عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا تنسيقيًا مع جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن للتنسيق لمعسكر شهر نوفمبر وبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب، في حضور محمد الشربيني عضو المجلس، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وطارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري.

وتناول الاجتماع الحديث عن الترتيبات الخاصة بالمنتخب الأول، والتحضير لبطولة أمم أفريقيا وكأس العالم ٢٠٢٦.

