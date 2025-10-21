فوز 12 عضوًا بالتزكية في انتخابات مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري

انتهت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025، بفوز 12 عضوًا من المرشحين لمقاعد مجلس إدارة الغرفة بالتزكية للدورة الجديدة للغرفة 2025-2029.

ويبلغ أعضاء الجمعية العمومية لغرفة التطوير العقاري 240 عضوًا، واكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية خلال الساعة الأولي من بدء التوقيع بالكشوف.

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى 3 فئات؛ كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

كما ينص القانون على انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة والوكلاء وهيئة المكتب التنفيذية وممثل الغرفة لدى الاتحاد.

وتقدم نهائيًا 12 عضوًا للترشح بموجب 4 أعضاء مرشحين لكل فئة من الفئات الثلاث، وهي: فئة المنشآت الكبيرة وفئة المنشآت المتوسطة وفئة المنشآت الصغيرة.

وفاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت الكبيرة، وهم: المهندس طارق شكري ممثلا عن شركة عربية للتنمية، والمهندس عمرو سليمان ممثلا عن شركة ماونتن فيو، والمهندس أمجد حسنين ممثلا عن شركة التعمير والإسكان العقارية، والمهندس أشرف الحفناوي ممثلا عن شركة الحفناوي للمقاولات.

وعن فئة المنشآت المتوسطة، فاز 4 مرشحين، وهم: أمل عبد الواحد عن شركة القاهرة الجديدة للمباني، والمهندس محمد البستاني عن شركة البستاني، وعمر الطيبي عن شركة الطيبي، والمهندس أحمد أمين مسعود عن شركة معمار الأشراف.

وبالنسبة للمنشآت الصغيرة فاز أيضًا 4 مرشحين، وهم: هاني العسال عن شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز، ووائل رمضان عن شركة سنترو، والمهندس عمرو دياب عن شركة عربية أوفيس، والمهندس محمد طاهر عن شركة إن بي سي.

من جانبه، قال المهندس طارق شكري: إن غرفة التطوير العقاري أصبحت فى السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الوحيد للعاملين بالقطاع العقاري والكيان القادر على وضع حلول تسهم فى الحفاظ على حقوق كل من الدولة والمطورين، والعمل على تحقيق الاستراتيجية التنموية ودفع الاستثمار بالقطاع العقاري.

وأكد أن الغرفة ستركز خلال الفترة المقبلة على وضع آليات لتنظيم القطاع العقاري بصورة أكبر، وسيكون الهدف الرئيسي هو إنشاء اتحاد المطورين العقاريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.