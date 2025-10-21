خبير في الشأن العبري: اغتيال إسرائيل للمبحوح لن يجعل المقاومة الفلسطينية تتوقف

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربى الإسرائيلى: إن إقدام إسرائيل على اغتيال يحيى المبحوح، قائد سرية النخبة في لواء شمال غزة، يكشف عن عودة مسلسل الاغتيالات الإسرائيلية من جديد، وخرق لاتفاقية شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية واسرائيل من جانب اسرائيل، مبينا أن هذا الأمر يكشف عن مخطط إسرائيل لإعادة تدوير عمليات وحلول سبق أن ثبت فشلها.

اغتيال يحيى المبحوح لن يجعل المقاومة الفلسطينية تتوقف

وأكد في تصريح لـ«فيتو» أن اغتيال يحيى المبحوح لن يوقف المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لم تنجح في قمع الحركة سابقًا، مضيفا أن اغتيالات شخصيات مثل الجابري والضيف والرنتيسي لم تؤد إلى توقف المقاومة، كما لم يفلح تسميم ياسر عرفات في إيقاف منظمة التحرير الفلسطينية، ولا اغتيال قيادات في حزب الله في كسر إرادته، موضحا أن استمرار سياسة الاغتيالات لن يؤدي إلا إلى زيادة توتر المشهد في المنطقة، مؤكدًا أن الحلول السياسية العادلة والتسوية هي السبيل لوقف العنف.

إسرائيل تستغل وقف اطلاق النار لتصفية قيادات حماس

وقال: إن هذه الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار هي محاولة من جانب اسرائيل للملمة قطاع غزة بمعنى يصبح وقف إطلاق النار من جانب واحد وهناك خط أصفر كل من يقترب منه من المدنيين يتم اغتياله، اضف الى تعطيل معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية، كل هذا يكون الرد علية استئناف المقاومة لعملها خاصة وان اسرائيل رغم الاتفاق تعمل على اغتيال القيادات فى حماس بخسة وهذه الخروقات سوف تلقى اعتراضات من جانب الرعاة.

اتفاق غزة

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جاء ثمرة مفاوضات غير مباشرة لأيام عدة بين إسرائيل وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ برعاية أميركية ومصرية وقطرية، فضلًا عن مشاركة تركية، دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي.

ونص الاتفاق على إطلاق سراح كافة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة، فضلًا عن تسليم جثامين القتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم العشرات من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة.

كما نص على انسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع الفلسطيني حتى حدود اتفق عليها، ودخول شاحنات الإغاثة إلى غزة، وفتح المعابر، إلا أن إسرائيل لم تقبل حتى الآن فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، مشترطة تسليم جثامين كافة الأسرى الإسرائيليين، علمًا أن حماس سلمت حتى مساء السبت 12، فيما تبقى 16 تواصل البحث عن مكانهم في القطاع المدمر.

وتتبادل إسرائيل وحماس منذ أيام الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف النار في غزة.

