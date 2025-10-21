سأله عن عنوان فسرقه بالإكراه، حكم رادع ضد عاطل في النزهة

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برفض الاستئناف المقدم من عاطل على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بخطف مواطن بقصد سرقة ممتلكاته بدائرة قسم شرطة النزهة، وقضت بتأييد حكم أول درجة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من مواطن يفيد فيه بتعرضه للخديعة والسرقة بالإكراه على يد أحد الأشخاص في منطقة النزهة، وقال إنه أثناء سيره في الشارع استوقف المتهم وسأله عن عنوان لا يعرفه بالمنطقة.



وأضاف المجني عليه أن المتهم أوهمه بمعرفته المكان، واقترح عليه السير معه لتوصيله اليه حتى لا يضل الطريق، لكنه أخذه إلى مكان ناءٍ وخالٍ من المارة، ثم ثبته بواسطة سلاح أبيض واستولى منه على المتعلقات التي بحوزته وهي عبارة عن مبلغ مالي 500 جنيه، وهاتفه المحمول.

على الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري، أسفرت جهوده عن تحديد مكان المتهم، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة في ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

