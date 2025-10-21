الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سأله عن عنوان فسرقه بالإكراه، حكم رادع ضد عاطل في النزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات مستأنف القاهرة برفض الاستئناف المقدم من عاطل على الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بخطف مواطن بقصد سرقة ممتلكاته بدائرة قسم شرطة النزهة، وقضت بتأييد حكم أول درجة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من مواطن يفيد فيه بتعرضه للخديعة والسرقة بالإكراه على يد أحد الأشخاص في منطقة النزهة، وقال إنه أثناء سيره في الشارع استوقف المتهم وسأله عن عنوان لا يعرفه بالمنطقة.


وأضاف المجني عليه أن المتهم أوهمه بمعرفته المكان، واقترح عليه السير معه لتوصيله اليه حتى لا يضل الطريق، لكنه أخذه إلى مكان ناءٍ وخالٍ من المارة، ثم ثبته بواسطة سلاح أبيض واستولى منه على المتعلقات التي بحوزته وهي عبارة عن مبلغ مالي 500 جنيه، وهاتفه المحمول.

على الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري، أسفرت جهوده عن تحديد مكان المتهم، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة في ضبطه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات مستأنف القاهرة قسم شرطة النزهة النزهة النيابة العامة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد

نص أقوال خادمة سرقت كيلو ذهب من فيلا طبيب شهير بالتجمع

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

هيثم الحريرى يطعن على حكم تأييد قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

مفاوضات الأحمر مع فيستون ماييلي، مصدر بالأهلي يكشف الحقيقة

زنزانة انفرادية وكتاب سيرة المسيح ورواية عن الظلم، كيف سيقضي ساركوزي أيامه بالسجن؟ (فيديو)

عبد السند يمامة: استلمت "الوفد" وديونه 120 مليون جنيه.. وأرفض بيع المقر الرئيسي

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، آبي اللحم الغفاري "صحابي نباتي"

هل طلب الحاجة من الحسين أو السيدة زينب كفرا؟.. رد حاسم من أستاذ فقه

المزيد
الجريدة الرسمية