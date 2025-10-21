القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ 58 (صور)

احتفلت القوات البحرية بعيدها الثامن والخمسين الذى يوافق ذكرى يوم الحادي والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967م اليوم الذى سطر فيه رجالها واحدة من أعظم الإنتصارات بإغراق المدمرة " إيلات " أمام سواحل مدينة بورسعيد الباسلة.

وخلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قيادة القوات البحرية للاحتفال بتلك المناسبة، قال اللواء بحرى أ ح محمود عادل محمود فوزي قائد القوات البحرية: “الإحتفال بهذا اليوم الخالد الذى نستلهم من ذكراه قوة العقيدة القتالية المصرية يثبت للعالم أجمع أن قواتنا المسلحة قادرة على مواجهة أى تحديات لحماية سيادة وطننا الحبيب”.

الوحدات ذات نظم التسليح المتطورة

وأشار إلى الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بالاستمرار فى تحديث وتطوير القدرات القتالية للقوات البحرية من خلال تزويدها بأحدث الوحدات ذات نظم التسليح المتطورة والإرتقاء بكافة أساليب وطرق التدريب للفرد المقاتل لبناء قوة بحرية قادرة على حماية مقدرات الدولة المصرية ومياهها الإقليمية بما تحتويه من مكتسبات وثروات قومية.

واختتم كلمته بتوجيه التهنئة لرجال القوات البحرية بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الجليلة،

مقدمًا لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد وما يقدمونه من عطاء لمواصلة مسيرة من سبقوهم

حتى تظل راية الوطن عالية خفاقة، مجددًا العهد على أن يظل مقاتلو القوات البحرية فى أعلى درجات الاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

