رفضا للتعريفة الجديدة، امتناع سائقي الميكروباص في أبو جندير بالفيوم عن العمل

سيارات الميكروباص
سيارات الميكروباص

شهدت منطقة أبو جندير في محافظة الفيوم امتناع عدد من سائقي الميكروباص عن العمل بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تعطّل مصالح الأهالي وتأخّر الطلاب عن مدارسهم وجامعاتهم، إضافةً إلى تضرّر المرضى والمتجهين إلى المستشفيات وأماكن عملهم.

رفض السائقين قيمة التعريفة الجديدة

وأشار عدد من الأهالي إلى أنّ الأجرة الرسمية للخط تبلغ 9.5 جنيه فقط، بينما يفرض بعض السائقين 13 جنيهًا، في مخالفة واضحة للتعريفة المحددة من الجهات المختصة.

ورغم ذلك، أصر بعض السائقين على الامتناع عن العمل مؤكدين رفضهم لقيمة التعريفة الجديدة، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين اليومية.

وطالب الأهالي بسرعة تدخّل الجهات المعنية لوضع حد للأزمة ومحاسبة المخالفين، مؤكدين أهمية تطبيق القانون بعدلٍ وحزم لضمان استقرار الموقف ومنع تكرار مثل هذه الأزمات التي تؤثر مباشرة على حياة الناس وأعمالهم.

