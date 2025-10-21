الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

القبض على 11 سيدة في شبكة آداب "الواتساب" بالدقهلية

محكمة، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية المختصة فى وزارة الداخلية، القبض على 11 سيدة احترفن ممارسة الاعمال المنافية للآداب مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ فى محافظة الدقهلية.

كانت معلومات قد وردت إلى رجال الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بوزارة الداخلية، تفيد باعتياد 11 سيدة ممارسة الأعمال المخلة بالآداب مع الرجال بمقابل مادي.. أكدت التحريات صحة المعلومات وأضافت أن المتهمات يستخدمن أحد تطبيقات الاتصالات الهاتفية، للترويج لنشاطهن غير المشروع واستقطاب راغبى المتعة المحرمة.

تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمات، ووفقا لهذا الإذن تمكن رجال مباحث الآداب من إلقاء القبض على المتهمات، وتبين أن بينهن 5 مسجلات جنائيا.

عثر رجال المباحث على تطبيقات هاتفية بينها تطبيق "واتساب" على الموبايلات الخاصة بالمتهمات، تتضمن محادثات تؤكد اعتيادهن ممارسة الرذيلة مقابل المال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

