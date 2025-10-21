الذكرى 38 لرحيل القيسوني، نائب رئيس الوزراء الأسبق.. قرأ كتب الأدب العربي والفرنسي والإنجليزي مع الاقتصاد والمالية وأحب ما كتبه هيكل عن حياة الرسول

الدكتور عبد المنعم القيسونى، عالم اقتصاد ومالية عامة، وزير سابق ونائب رئيس مجلس الوزراء سابقا، كان يرفض السيجارة لأن هناك ضريبة غير مباشرة يتم تحصيلها عليها، وكان يحب قراءة مؤلفات الدكتور هيكل عن حياة الرسول، رحل فى مثل هذا اليوم 21 أكتوبر 1987، أي منذ 38 عاما.

ولد محمود عبد المنعم القيسوني عام 1916 بمصر الجديدة بالقاهرة، درس بكلية التجارة بجامعة فؤاد الأول “جامعة القاهرة”، وتخرج عام 1938.

سافر فى بعثة إلى إنجلترا، وحصل على درجة الدكتوراه من معهد لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في الاقتصاد عام 1943، تولى التدريس بكلية التجارة بجامعة القاهرة منذ عام 1944 وحتى 1950، أعير للعمل بصندوق النقد الدولي بواشنطن 1946، وعاد ليعمل مديرا للنقد الأجنبى بالبنك الأهلي، ثم خبيرا لصندوق النقد الدولي فى البنك.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

عُين عبد المنعم القيسونى نائبًا لوزير المالية والاقتصاد فوزيرًا للمالية والاقتصاد في العام نفسه، وظل يشغل هذا المنصب حتى عام 1958.

بعد إعلان الوحدة مع سوريا أصبح وزيرًا للاقتصاد في الحكومة الاتحادية، وظل في هذا المنصب حتى عام 1962، ونائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والمشرف على وزارة الخزانة، ونائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية ووزير التخطيط.

كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية عام 1976، وقد تولى منذ عام 1982 وحتى وفاته منصب المستشار الاقتصادي لوزير المالية.

الدكتور عبد المنعم القيسونى وسط أبنائه، فيتو

نشرت مجلة “المصور” في ديسمبر عام 1958، صورة نادرة تسجل لحظات ممتعة في حياة وزير المالية المصري الدكتور عبد المنعم القيسوني، يداعب أبناءه الخمسة محمود وسامي ونادية وآمال وملكة، في مسكنه بجاردن سيتى، وبعيدا عن السياسة وعن الأرقام والصرف والإيراد وحصيلة الضرائب كان لقاء الصحفى فوميل لبيب مع الدكتور القيسونى حول حياته الشخصية.

يحب ساعات الصباح الباكر

عن أحب ساعات العمل للدكتور عبد المنعم القيسونى، قال: أحب دائما ساعات الصباح الباكر، أبدأ فيها العمل وأظل فيه حتى أذهب إلى الوزارة، وهناك أقابل زملائي فى الوزارة ومديري المصالح، ويستغرق العمل بقية النهار، ثم أعود إلى بيتى أستأنف العمل والدراسة حتى ساعة متأخرة من الليل فقد اعتدت السهر منذ كنت طالبا.

الدكتور عبد المنعم القيسونى، فيتو

عن أحب الكتب إليه، قال القيسونى: إلى جانب الاقتصاد والمالية أقرأ الكثير من كتب الأدب العربى والفرنسى والانجليزي، قرأت لبرنارد شو الذي درس الحياة دراسة عميقة ودقيقة، وهو يعرض تجاربه فى أسلوب واقعي، فيه فكاهة وفلسفة تمتزج فيما بينها بما يشبه الإعجاز، ومقدماته فى مسرحياته تفوق فى قيمتها المسرحيات ذاتها.

كتب هيكل عن الرسول الكريم

وأضاف القيسوني: أيضا قرأت لموليير، راسين، تولستوي، وقرأتُ لتوفيق الحكيم وللدكتور محمد حسين هيكل، وأعجبنى كل ما كتبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم.



سأله الصحفى فوميل لبيب عن الرياضة فى حياته، فقال القيسوني: أحب الرياضة بصفة عامة وكنت أجيد السباحة والجولف قبل الوزارة وأمارسها، أما الآن فلا يتسع وقتي إلا لرياضة المشي، ولكن بعيدا عن الصحفيين، وأذهب إلى السينما مع أسرتى مرة واحدة كل شهر.

قسط التأمين لمواجهة الطوارئ

عن ميزانية بيته، قال القيسوني بابتسامة عريضة: أبدأ أولا بتعريف ميزانية البيت، هى ميزانية برلمانية مشتركة شهرية لا سنوية، تستوعب المأكل والمسكن الجزء الأكبر منها، وأنا أضعها بالاتفاق مع زوجتي، فهى ربة البيت التى تعرف مطالبه أكثر مني، نخرج أولا المصروفات التى لها صفة دورية منتظمة كإيجار الشقة والمياه والنور والخدم، ويأتى بعدها البقال واللبان والكتب المدرسية والمدارس وقسط التأمين، وهنا أقول أن قسط التأمين خير الوسائل لمواجهة الطوارئ وما تخبئه الأيام.

زيارة السينما مرة واحدة شهريا

وتابع القيسوني: وما يتبقى بعد ذلك نوزعه على النواحى الاجتماعية والترفيهية، وأعرفك أنى لا أدخن لأن معظم ثمن السيجارة رسوم جمركية، وهى ضرائب غير مباشرة، وأنا لا أحب الضرائب غير المباشرة، وفى النهاية أذهب إلى السينما مع أسرتى مرة واحدة كل شهر.

أدين بالفضل لزوجتى

ويقول الراحل عبد المنعم القيسونى عن حياته: تزوجت عام 1942 وقت كنت أعد للدكتوراه، والفضل لزوجتي فى النشاط غير العادي الذى سارت به الأمور فى حياتي، وفى نفس الأسبوع الذى حصلت فيه على الدكتوراه وُلد ابنى محمود، وجاء بعده أبنائى سامي وملكة ونادية وآمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.