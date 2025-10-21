انخفاض أسهم شركة هايلي بيبر e.l.f. Beauty خلال الربع الأول من 2025

كشفت تقارير صحفية، عن انخفاض أسهم شركة هايلي بيبر e.l.f. Beauty، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥.

وذكرت التقارير، أنه على الرغم من هوامش الربح القوية في العام الماضي، إلا أن نمو العلامة التجارية أقل من التوقعات، مما أثار قلق المستثمرين بشأن عملية الاستحواذ التي وقعت مؤخرا، وبلغت قيمتها مليار دولار.

شركة elf Beauty تستحوذ على Rhode الخاصة بـ هايلي بيبر مقابل مليار دولار

استحوذت شركة elf Beauty للتجميل، على علامة Rhode للعناية بالبشرة الخاصة بـ هايلي بيبر مقابل مليار دولار.

وردت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر، على تحويل عناوين الصحف تركيزها من إنجازها، مع شركة التجميل الخاصة بها Rhode، إلى التركيز مع زوجها المغني الكندي جاستن بيبر.

وكتبت هايلي بيبر، عبر خاصية الاستوري، على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: “كان من الأفضل لو كان الخبر عنوانًا رئيسيًا: هايلي تشكر زوجها في خطاب ألقته أثناء استلامها جائزة عن شركتها الخاصة التي أسستها، لكننا نفضل أن نعترف بأنها ذكرت زوجها بدلًا من الاحتفال بإنجازها".

نجاح كبير لعلامة هايلي بيري التجارية

وأفادت التقارير بأن منتج Rhode الخاص بعارضة الأزياء الشهيرة، هايلي بيبر، حقق مبيعات بلغت 90 مليون دولار، عبر موقعه الإلكتروني فقط، وذلك في آخر شهرين من عام 2024، وهو ما يعد رقما ضخما، ونجاحا كبيرا لعلامة هايلي بيري التجارية.

جاستن وهايلي بيبر يرزقان بطفلهما الأول

وفي سياق متصل، استقبل المطرب الكندي جاستن بيبر، أول مولود له من زوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بيبر، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن جاستن بيبر، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، أن المولود الجديد ذكر، وأطلق عليه اسم جاك.

