شاب يتخلص من حياته قفزا من جبل المقطم

أقدم شاب على إنهاء حياته بعد أن ألقى بنفسه من أعلى جبل المقطم بسبب مروره بأزمة مادية وتراكم الديون عليه، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى جبل المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى قفز من أعلى جبل المقطم بدائرة قسم شرطة المقطم، بعد أن أصيب بحالة نفسية سيئة نتيجة تراكم الديون عليه، وجاري التحري عن وجود شبهة جنائية في الواقعة أو عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

