الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

صورها بكاميرا خفية، تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام ترزى بانتهاك خصوصية فتاة بمدينة نصر

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 استمعت  نيابة مدينة نصر لأقوال فتاة اتهمت ترزي بتصويرها دون علمها، ونشر مقطع الفيديو على موقع "فيسبوك" بمدينة نصر

وقالت الفتاة إن الترزي نشر الفيديو دون علمها واستخدم صورها للإعلان عن محله دون إذنها متهمة إياه بانتهاك خصوصيتها وحرمتها.


وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه صور الفتاة ونشر الفيديو بغرض الترويج لمحله وجذب الزبائن.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من فتاة عشرينية، أفادت خلاله بأن ترزي صورها أثناء وجودها داخل المحل بشكل سرى دون موافقتها، ثم نشر الفيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر


وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر مدينة نصر ترزى حريمى صور فتاه بمدينة نصر غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

القبض على ترزي حريمي بمدينة نصر صور فتاة دون علمها ونشر الفيديو على فيسبوك

النيابة تباشر التحقيق بواقعة انتحار ترزي بعدما قتل زوجته بالهرم

الأكثر قراءة

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين (فيديو)

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

بمشاركة السيسي، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوروبية في بروكسل غدا

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

الريال العماني يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-10-2025

الذهب يفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وهذا العيار يسجل 6730 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية