مصرع شابين في انقلاب موتوسيكل بميت غمر

لقي شابين مصرعهما في حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" على الطريق بين قريتي بشلا وأبو نبهان أمام مصنع للطوب بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

مصرع شابين في حادث انقلاب موتوسيكل

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب موتوسيكل ومصرع مستقليه.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارتين إسعاف ىالي موقع الحادث وتبين مصرع شابين كانا يستقلان الدراجة النارية.

أسماء الضحايا في الحادث

جرى نقل الجثمانين لمستشفى ميت غمر المركزي وتبين بالفحص أنهما:

١ـ السيد محمد جمال العجمي، 18 سنة ووصل جثة هامدة.

٢ـ حسن أحمد العدوي، 16 سنة، ووصل جثة هامدة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

