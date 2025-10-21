في ذكرى رحيله، حسن حنفي الفيلسوف الذي صالح الشرق على نفسه

في مثل هذا اليوم من عام 2021، رحل عن عالمنا المفكر والفيلسوف حسن حنفي، أحد أبرز الوجوه الفلسفية في مصر والعالم العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وصاحب المشروع الفكري الضخم الذي سعى لإعادة بناء العقل العربي على أسس جديدة تجمع بين التراث والحداثة.

من هو حسن حنفي؟

ولد حسن حنفي في القاهرة عام 1935، في بيئة مصرية تقليدية تنتمي إلى الطبقة الوسطى، حيث تفتح وعيه في زمن التحولات الكبرى، الاحتلال البريطاني، ثورة يوليو، وصعود الوعي القومي.

تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم الفلسفة، ثم سافر إلى فرنسا ليحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون، وهناك تشكلت نواته الفكرية الأولى، بين الفلسفة الغربية الحديثة والحنين العميق إلى التراث العربي الإسلامي.

مراحل توهج حسن حنفي

عاد حسن حنفي إلى مصر محملًا بأسئلة كبرى عن الهوية والنهضة والعدالة، وسرعان ما لمع اسمه في سبعينيات القرن الماضي أستاذًا جامعيًا ومثقفًا مثيرًا للجدل وأسس ما عرف لاحقًا بـتيار اليسار الإسلامي، محاولًا أن يُعيد قراءة الإسلام من منظور تحرري وإنساني، لا من زاوية أيديولوجية أو سلطوية وكانت فلسفته تسعى كما قال إلى "أنسنة الدين وتحرير العقل.

ملامح مدسة حسن حنفي الفلسفية

تجلت ملامح مدرسته الفلسفية في مشاريعه الكبرى مثل التراث والتجديد ومن العقيدة إلى الثورة ومن النقل إلى الإبداع، حيث حاول أن يبني جسرًا بين الأصالة والمعاصرة، ليجعل من الفكر الإسلامي مشروعًا عقلانيًا قادرًا على استيعاب العالم الحديث.

لم يكن طريقه سهلًا؛ خاض معارك فكرية عنيفة مع الإسلاميين من جهة، ومع التيارات العلمانية المتطرفة من جهة أخرى واتهم تارة بالتجديد المفرط، وتارة بالتخفي وراء قناع محافظ لكنه ظل متمسكًا بموقعه الوسطي، مؤمنًا بأن الإصلاح يأتي من حوار طويل بين الماضي والمستقبل.

وفاة حسن حنفي

رحل حسن حنفي في أكتوبر 2021، بصمت يشبه تأمل الفلاسفة الكبار، لكن أثره لم يرحل معه فمشاريعه الفكرية لا تزال تدرس وتناقش في الجامعات العربية، وأفكاره عن النهضة من الداخل أصبحت مرجعًا لجيل جديد يبحث عن طريق ثالث بين النقل الأعمى والتغريب الكامل.

