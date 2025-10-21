فالنسيا يتعادل مع ألافيس سلبيا في الدوري الإسباني

انتهت مباراة ألافيس ضد فالنسيا بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني - الليجا.

بهذه النتيجة يرفع ألافيس رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

فوز ريال مدريد على خيتافي وتصدر الليجا

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره خيتافي، بهدف دون رد بالجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026 على أرضية ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الأول بترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، ويأتي خيتافي في المركز 11 برصيد 11 نقطة.

وتراجع برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني للمركز الثاني برصيد 22 نقطة.

