الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية على ذمة قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة الجنايات المختصة إخلاء سبيل 12 متهما بتدابير احترازية على ذمة قضية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة.

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.


يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة الجنايات المختصة جماعة إرهابية محظورة أخبار كاذبة النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة 7 متهمين من عناصر الإخوان بتهمة نشر أخبار كاذبة

الأكثر قراءة

بعد أن هزت سوق الدواء المصري، اليوم الحكم في قضية إفلاس "المتحدة للصيادلة"

رئيس الإسماعيلي يفتح النار على متحدث الشباب والرياضة بعد تصريحاته عن المخالفات

ارتفاع اليوريا المخصوص 1234 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الموضوع أخد شكل تاني، تامر حسين يكشف أخر تطورات تسريب أغاني محمد فؤاد

عودة الأجواء الصيفية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

بعد حضور 299 عضوا فقط، هل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ خالفت الدستور؟

الأرصاد الجوية تعلن سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

للمرة الحادية عشرة، مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار ميزانية الحكومة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية