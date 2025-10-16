الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت النيابة العامة إخلاء سبيل متهم على ذمة قضية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة

كانت النيابة العامة وجهت إلى ك.ع اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها.

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

الجريدة الرسمية