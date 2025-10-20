المتحف المصري بالقاهرة: قاعة عرض فريدة للفنون الحجرية الأثرية

يعد المتحف المصري بالقاهرة من أهم الصروح الثقافية والأكاديمية عالميًا، لاحتوائه على أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة.



مقتنيات المتحف المصري بالتحرير



ويتميز المتحف بشكل خاص بتقديمه عرضًا استثنائيًا ومتميزا للقطع الأثرية الحجرية الفنية التي تعود لحضارة وادي النيل العريقة.



يتجلى تميز المتحف المصري بالتحرير في كيفية عرض هذه المنحوتات والتماثيل الضخمة المصنوعة من مواد حجرية متنوعة كالجرانيت والديوريت والحجر الجيري، ةلا تقتصر أهمية هذه القطع على قيمتها التاريخية والأثرية فقط، بل تتعداها إلى قيمتها الفنية العالية، حيث تُظهر براعة النحات المصري القديم ودقة تنفيذه وتفوقه في التعامل مع الخامات الصلبة.

وتشمل المعروضات تماثيل ضخمة لملوك وآلهة، تُعبّر عن القوة والخلود، وتُستخدم كأداة لدراسة تطور فن النحت عبر العصور الفرعونية المختلفة.



قاعة عرض فريدة للفنون الحجرية الأثرية



كما يعرض به يتم العديد من المسلات واللوحات المنقوشة التي تبرز تقنيات النحت البارز والغائر، وتُقدم سجلا بصريا مفصلا للحياة اليومية والمعتقدات الدينية والسياسية في مصر القديمة.



يتيح هذا التركيز على القطع الحجرية الفنية فرصة فريدة لدراسة الجوانب التقنية والجمالية لهذه الأعمال، فالمتحف ليس مجرد مستودع للآثار، بل هو مختبر حي لدراسة وتحليل أنواع الأحجار ومصادرها، وفهم الأدوات والأساليب المستخدمة في تشكيل ونحت الأحجار الصلبة. وتتبع تطور الأساليب الفنية والمدارس النحتية من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر الروماني.



ويصبح المتحف المصري بالقاهرة مرجعًا أساسيًا لدراسة تاريخ الفن القديم، مؤكدًا على مكانته كمركز ريادي في حفظ وعرض التراث الحجري الفني للحضارة المصرية الخالدة.



