الأحد 19 أكتوبر 2025
أخبار مصر

جامعة حلوان تشارك بفعالية في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين لوزارة الدفاع

جامعة حلوان
جامعة حلوان
شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين التي نظمتها وزارة الدفاع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 

 الندوة التثقيفية الثانية والأربعين لوزارة الدفاع بحضور الرئيس السيسي ووزير الدفاع

 

جاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، وبإشراف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والعقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة. وقد جسدت هذه المشاركة حرص الجامعة على ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز الثقافة العسكرية والمدنية لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات.

تميزت مشاركة طلاب جامعة حلوان بالحماس والتفاعل الإيجابي مع فعاليات الندوة، التي تناولت موضوعات وطنية وتاريخية مهمة، واستعرضت جهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، إلى جانب نماذج مشرفة من أبطال الجيش المصري الذين قدموا تضحيات عظيمة من أجل الوطن.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن هذه الفعاليات تمثل فرصة ذهبية للطلاب للاطلاع على تاريخ مصر العسكري، والتفاعل المباشر مع رموز وطنية ملهمة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الجامعات ووزارة الدفاع في تنظيم مثل هذه الندوات التي تعزز من وعي الشباب وتربطهم بتاريخهم المجيد، وأن هذه المشاركة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها جامعة حلوان في إطار خطتها الاستراتيجية لغرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب، وتفعيل دورهم في بناء مستقبل مصر، من خلال المعرفة، والانتماء، والعمل الجاد.

جامعة حلوان تحتفل بتخرج دفعة جديدة من طلاب كلية السياحة والفنادق

جامعة حلوان تناقش خطة تشغيل نظام البصمة والتحول الرقمي الشامل

 

