ثقافة وفنون

يسرا: أول 25 فيلما في حياتي سقطوا ويجب أن يتحلى الفنان بالصبر (فيديو)

قالت النجمة يسرا إن أول 25 فيلما في حياتها "سقطوا سقوطا ذريعا"، متابعة: " مكنتش مصدقة إني هكمل وبدأ يثور لدي تساؤل هو في إيه غلط ومن مين!.. ابتديت بعدها أحاول اتعلم واضيف لنفسي.. وبالفعل تعلمت المهنة من كل الأساتذة اللي اشتغلت معهم". 

وأكدت يسرا أنه يجب أن يتحلى الفنان بالصبر في عالم التمثيل، خاصة أنك تقدم أكثر من وجه في حياتك وتعيشه، ومن الممكن أن تخرج من الدور سريعا أو لا تخرج منه، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تقدم دورا تراه صغيرا غير أنه يكون مؤثرا للغاية. 

الجلسة الحوارية لـ يسرا 

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي بعنوان "50 سنة يسرا" بحضور كوكبة من النجوم والإعلاميين وصناع السينما من مصر والوطن العربي. 

وأوضحت يسرا أن هناك ثلاثة عوامل مهمة لنجاح الممثل وهم "الاختيارات الجيدة - الحظ - الجلوس مع المثقفين والتعلم منهم"، مردفة أنها بالتأكيد كانت لديها اختيارات خاطئة في عالم التمثيل خلال مسيرتها الفنية. 

