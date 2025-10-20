غرفة تجارة الإسكندرية تناقش تحسين خدمات المنافذ التموينية

استضافت شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس الشعبة، وبحضور أعضاء الشعبة ومدير الشعب بالغرفة، وذلك بحضور وكيل وزارة التموين بالإسكندرية المهندس جمال عمار، وقيادات المديرية، بالإضافة إلى ممثلين من مديري المراكز التموينية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمنافذ التموينية، وخاصة البقالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى سبل تحسين الأداء في هذه المنافذ بما يتماشى مع التعليمات واللوائح التي تضعها وزارة التموين.

وفي كلمته، استعرض المهندس جمال عمار آليات الرقابة التي تعتمدها الوزارة لضمان تقديم خدمات تموينية متميزة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة في هذا المجال. كما قام بالرد على استفسارات الحضور من ممثلي البقالين والمراكز التموينية، معربًا عن استعداد الوزارة لتسهيل الإجراءات وتيسير العمل في المنافذ التموينية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية تليق بالمواطن السكندري.

وفي ختام الاجتماع، قدّمت شعبة البقالة والعطارة درع شكر وتقدير للمهندس جمال عمار، تقديرًا لجهوده الملموسة في تحسين وتطوير خدمات التموين في الإسكندرية.

