القبض على المتهم بقاتل زميله بمفك بسبب المزاح بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية القبض على طالب قتل زميله بمفك حديدي على إثر مشادة بينهما بسبب المزاح في قرية الحصص مركز شربين بالدقهلية.

شهدت قرية الحصص التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية مصرع طالب إعدادي على يد زميله على إثر مشادة تحولت إلى مشاجرة أنهى خلالها أحدهما حياة الآخر بآلة حادة “مفك” لخلاف بينهما.

مصرع طالب على يد زميله بمفك بالدقهلية

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول الطالب زياد السعيد علي الشافعي، 14 عامًا، مصرعه متأثرًا بإصابته، عقب تعرضه لاعتداء من آخرين باستخدام أداة حادة «مفك» وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس وتوفي إثر إصابته.

بسبب المزاح تفاصيل مقتل طالب علي يد زميله

وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق في الواقعة، وجارٍ استكمال الفحص وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المتورطين.

وبسؤال والد المجني عليه اتهم محمد حاتم عبد الغفار البنا 15 سنة بالتعدي علي نجله باله حادة مفك حديدي بحوزته وإحداث إصابته علي اقدثر مشاجرة بينهم بسبب المزاح.

ضبط المتهم بقتل زميله بمفك حديدي

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب واضاف أنه تخلص من الاداه المستخدمة

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة وتم تحرير المحضر رقم 17646 لسنة 2025 جنح مركز شربين، للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.