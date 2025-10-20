البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية المنصورة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أكسيوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الملفات الرعوية الخاصة بإيبارشية المنصورة.

البابا تواضروس يناقش ترتيبات الخدمة في إيبارشية السويس

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا بموا أسقف السويس.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا بموا عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني، بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة في إيبارشية السويس.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية 6 أكتوبر

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا دوماديوس عرض على قداسة البابا تواضروس الثاني بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة في إيبارشية 6 أكتوبر.

