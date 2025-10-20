شريف عرفة: السينما وسيلة بصرية وليست نافذة لتقديم القضايا (صور)

أكد المخرج شريف عرفة أنه لم يكن مخططًا لما قام به في مسيرته الإخراجية قائلًا: “مفيش حاجة خططت لها وأنا لا أخطط للمراحل.. مفيش فنان أو مخرج يقدر يخطط لثلاث أو عشر سنوات قادمة”.

جلسة حوارية مع شريف عرفة

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي من خلال ملتقى سيني جونة بحضور المخرج الكبير شريف عرفة، حيث يدير الجلسة الفنان عباس أبو الحسن.

ويشهد الجلسة الحوارية كوكبة من النجوم والفنانين وعلى رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة يسرا، الفنانة ليلى علوي، وأحمد السعدني، ميس حمدان، نور النبوي، وغيرهم.

تصريحات شريف عرفة

وأضاف شريف عرفة خلال الجلسة الحوارية: “كلمة أفلام ذات قضية دي كلمة صعبة تخلينا نقول يعني إيه سينما أصلا… ونعيد تساؤل إحنا بنعمل فيلم ليه”.

وتابع: “لما جيت أخرج في الأول كنت شايف شكل عايز أحققه.. اللي يخليك تعمل وتقدم أي شيء في الفيلم هو أنك تحب تقدم ده مش لأن الجمهور عايز كده”.

وأردف شريف عرفة: “السينما وسيلة بصرية مش السينما أن حد عايز يقول قضية وده رأيي.. إحنا في الأصل لا نفكر في القضية نفكر في تحويل الشيء المكتوب إلى مستوى سينمائي عالي.. الفيلم في الأساس لو مش بيحتوي على قيمة بصرية عالية ميبقاش يستحق إنه يكون فيلم والشكل السينمائي هو ما يعبر عن اسمي.. وأهم شيء في الفن وهو الإحساس الإنساني اللي يلمسك وإنت خارج من الفيلم”.

واختتم قائلًا: “أنا مش شايف حكاية القواضي دي.. انت تعمل فيلم في شكل بصري هو اللي يحرك مشاعرك الإنسانية”.

