تحديث الصناعة: تقديم 200 خدمة للشركات العاملة بالقطاع في بني سويف والفيوم

أكد مركز تحديث الصناعة، أن قطاع الصناعات الطبية والعطرية يعد من القطاعات الواعدة التي تملك فيها مصر مقومات الريادة الإقليمية والعالمية ويعمل المركز منذ سنوات من خلال قطاع الصناعات الغذائية على دعم وتطوير سلسلة القيمة الصناعية لقطاع النباتات الطبية والعطرية لتعزيز تنافسية الشركات والمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في التصنيع الزراعي لهذا القطاع الواعد.

تقديم 200 خدمة للشركات العاملة بالقطاع في محافظات بني سويف والفيوم

وأكد مركز تحديث الصناعة بأنه تم تقديم 200 خدمة للشركات العاملة بالقطاع في محافظات بني سويف والفيوم مثل شهادات الجودة والتطابق العالمية والمشاركة في المشروعات الممولة والتي تم من خلالها إقامة تجمع صناعي للنباتات الطبية والعطرية بالتعاون مع جمعية مستثمري المناطق الصناعية ببني سويف من أجل تعزيز تنافسية الشركات للتأهل لاشتراطات سلامة الغذاء، والجودة والصحة والسلامة المهنية كما قام المركز من خلال وحدة تنمية التجمعات الصناعية بدعم وتطوير 15 تجمع صناعي بنسبة مشاركة للمرأة لا تقل عن 45% في العديد من مجالات التصنيع الزراعي.

وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قامت إدارة التكتلات الإقتصاديه بالمركز بتنمية وتطوير تكتل النباتات الطبيه والعطريه بمحافظات قنا، أسيوط، المنيا والتى تعد من التكتلات الاقتصادية الواعدة وتم تنفيذ العديد من التدخلات الهامه مثل توريد الألات والمعدات للوحدات الإنتاجيه وتصميم نموذج أعمال لتشغيل الوحدات الإنتاجية والمشاركه فى المعارض المتخصصة، التشبيك مع شركات التصدير، وجهات التمويل وشركات المبيدات والتوعية بالبصمة الكربونية، كما تم تأهيل 30 مزرعة للحصول على شهادة الجلوبال جاب.

ويستمر المركز في المساهمة فى تنمية وتطوير هذه الشركات والتكتلات وزيادة قدرتها التنافسية وفتح آفاق جديدة للتصدير بما يحقق النمو والاستدامة للقطاع والعاملين به.

