النتائج النهائية لمسابقة "هاكاثون من أجل التنمية المستدامة" بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، خلال ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي CU-Al Nexus 2025، النتائج النهائية لمسابقة "هاكاثون من أجل التنمية المستدامة" وإعلان المشروعات الفائزة بالمراكز الأولى والثانية بقطاعات العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والقطاع الطبي، وقطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، وبلغت قيمة الجوائز 440 ألف جنيه بواقع 60 ألفا لكل مشروع فائز بالمركز الأول، و50 ألفا لكل مشروع فائز بالمركز الثاني.

وأكد الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن المشروعات الفائزة بالمسابقة سيتم استقبالها بشركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية لربط أفكارهم بقطاعات الصناعة والأعمال وجامعة القاهرة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، موجهًا الشكر للجنة التنظيمية واللجنة للعليا للمؤتمر لدورهم الفعال في نجاح هذا المؤتمر، كما وجه الشكر للدكتورة غادة عبد البارى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور هيثم صفوت حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

أولا: محور العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، فاز فريق Apnora من كلية الزراعة بالمركز الأول، وفاز فريق ومشروع "VERDA" من كلية الزراعة بالمركز الثاني.

ثانيًا: محور الذكاء الاصطناعي في العلوم الاجتماعية والإدارية (AI for Social, Administrative Sciences)، فاز فريق "دليلك القضائي" من كلية الحقوق بالمركز الأول، وفريق "Fundex" من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني.

ثالثا: محور الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة (AI for Healthcare & Life Sciences)، فاز فريق Asclepius Intelligence من كلية الصيدلة بالمركز الأول، وفاز فريق TATA Group من كلية العلاج الطبيعي بالمركز الثاني.

رابعا: محور الذكاء الاصطناعي في الفنون واللغويات والعلوم الإنسانية، فاز بالمركز الأول فريق Tifli AI من كلية التربية للطفولة المبكرة، وفاز بالمركز الثاني فريق Soliman Ring من كلية الآداب.

ووجه رئيس جامعة القاهرة شكرًا خاصًا لهيئة تحكيم مشروعات الطلاب، التي حرصت على اختيار أفضل المشروعات المقدمة، وكرم المحكمين.

