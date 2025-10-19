الأحد 19 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الموافقة على المبادرة الروسية لإنشاء "مركز إعلامي عابر للحدود الوطنية" للدول الآسيوية والأفريقية

منظمة تضامن الشعوب
منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية، فيتو

عقد المؤتمر الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية في القاهرة، تحت رعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وشاركت في المؤتمر وفود من غالبية الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية والآسيوية.

المؤتمر الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية

واتفق المشاركون في المؤتمر الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية، على ضرورة استعادة صيغة عمل المنظمة واستئناف نشاطها السابق.

كما تم التأكيد وفق بيان صادر عن السفارة الروسية فى مصر، على أن أفكار التضامن يمكن أن تُشكل الأساس الأيديولوجي والسياسي لمزيد من التقارب بين روسيا والدول النامية، بما في ذلك في صيغ مثل "البريكس" ودول الجنوب الجماعي ودول الشرق الجماعي و"مجموعة الـ 77". 

المؤتمر الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية ، فيتو
المؤتمر الثاني عشر لمنظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية ، فيتو

وأعرب المشاركون عن رأيهم بأن حركة التضامن مع دول آسيا وأفريقيا، يمكن أن تلعب دورا هاما في بناء نظام سياسي واقتصادي جديد.

إعلامي عابر للحدود الوطنية لدعم الدول الآسيوية والأفريقية

حظيت مبادرة إنشاء "مركز إعلامي عابر للحدود الوطنية"، يمكن أن تشارك فيها دول الأعضاء في هذه المنظمة، باهتمام كبير، وأشار الوفد الروسي إلى أن المشاركين في هذه المنصة سيُزودون بإمكانيات تقنية حصرية.

من جانيه قدّم سيرجي باجينوف، نائب رئيس اللجنة الروسية للتضامن والتعاون مع شعوب آسيا وأفريقيا، عرضا تقديميا حول مشروعه الأصلي. 

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن امتنانهم للجنة الروسية على مبادرتها المقترحة، وعقب المؤتمر تم اعتماد وثيقة جوهرية سلّطت الضوء على القدرات الكبيرة للمقترحات الروسية

