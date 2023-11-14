الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

السفارة الروسية بالقاهرة تشكر مصر لمساعدتها فى إخراج رعاياها من غزة

الرعايا الروس خلال
الرعايا الروس خلال مغادرتهم غزة، فيتو

أعربت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان صحفي، عن شكرها للسلطات المصرية  بعد مساعدتها في اخراج رعاياها من غزة  عبر معبر رفح.

وكانت أقلعت أول طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من القاهرة متجهة إلى موسكو وعلى متنها  سبعين مواطنًا روسيًا  تم اجلائهم من قطاع غزة، وذلك بفعالية عالية من قبل السفارة الروسية في القاهرة.

وأشارت السفارة الروسية إلى شكرها لدور المصري المبذول، موضحة أن تلك  الخطوة  تمثل التعاون الفعال بين السفارة الروسية والسلطات المصرية، حيث تستمر الجهود الحثيثة لضمان خروج جميع المواطنين الروس بشكل آمن من منطقة النزاع في غزة.

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 وتعكس هذه الجهود التزامًا صارمًا بحقوق وسلامة المواطنين الروس في المناطق المتأثرة بالأحداث العالمية الراهنة.

أعربت السفارة الروسية بالقاهرة عن شكرها الكبير تقديرًا للدور المحوري الذي قامت به السلطات المصرية في تسهيل هذا الإجلاء الطارئ، وتؤكد هذه الخطوة على الروابط القوية بين البلدين والتعاون المثمر في تأمين عودة المواطنين إلى وطنهم بشكل آمن وسليم.

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