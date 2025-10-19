موعد رمضان 2026 فلكيا

رمضان 2026 , أعلن الدليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس يولد هلال شهر رمضان 1447 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقيتين بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 شعبان 17 فبراير 2026 (يوم الرؤية ).



هلال رمضان 2026

ويلاحظ لن يكون قد ولد الهلال عند غروب شمس يوم الرؤية فى كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا باندونسيا



ويغرب القمر بعد غروب شمس يوم الرؤية في سماء مكة المكرمة ب3 دقيقة، وفي القاهرة ب4 دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (3– 4 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 12 دقيقة), ماعدا المنامة بالبحرين ودبى وأبو ظبى بدولة الامارات العربية ومسقط بعمان وطهران بايران يغرب القمر فيهم مع غروب الشمس، ويغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية فى كراتشى بباكستان بدقيقة واحدة وفى كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا باندونسيا باربع دقائق

وبذلك يكون يوم الاربعاء هو المتمم لشهر شعبان وتكون غرة شهر رمضان 1447 هجريا يوم الخميس 19 فبراير 2026

